Známa vizážistka Lucid sa o svoju dcérku Lydku stará s pomocou svojej mamy. Ako samoživiteľka to nemá jednoduché, no svojej rodine chce zabezpečiť všetko, čo potrebujú. Lucid si zaobsatarala vilu v Thajsku, kde trávila posledné roky niekoľko mesiacov v roku. Jej vila je momentálne na predaj, no aktuálne sa tam nachádza so svojou dcérkou a mamou.

Lucid strávila niekoľko týždňov na Slovensku kvôli pracovným povinnostiam a jej mama s Lydkou boli v tom čase v Thajsku. Dievčatá to zvládli super a už sú opäť spolu. Lucid má vo svojej mame veľkú oporu.

Lucia Lucid Sládečková s Lydkou Zdroj: https://www.instagram.com/p/CgZDgEoqUzt/

Lydka rozhodne patrí medzi najštýlovejšie dievčatka slovenského šoubiznisu. Jej mama dokáže s mejkapom divy a jej skvelý štýl sa pomaly, ale isto prenáša aj na jej rozkošné dievčatko. Pri najnovšom videu, na ktorom je malá Lydka namaľovaná a nastajlovaná ako hotová diva. Luckiným fanúšičkam sa to však nezdá v poriadku a vyjadrili o Lydku obavy. "Zlaté dievčatko, ale nie sú tie pózičky vhodnejšie skôr pre dospelú ženu ako pre malé dievčatko?" napísala jedna z Luckiných sledovateliek."V tejto divnej dobe je to nebezpečné. Aby nedopadla ako Madelein zo Španielska," uviedla ďalšia, ktorá narážala na prípad únosu malého dievčatka, ktoré dodnes nenašli.