Jej pracovný deň trval totiž celých dvanásť hodín. Vstávala ráno o pol šiestej, nalíčila sa a začal pracovný kolotoč, ktorý zahŕňal napríklad fotenie pre časopisy či večerné stretnutia, píše týždenník Život. Na tieto náročné časy spomína hviezda vo videu TikTok.

Speváčka v máji oznámila, že pravdepodobne nebude absolvovať turné na propagáciu svojho posledného albumu Endless Summer Vacation. Energiu, ktorú by investovala do tohto projektu by bola taká intenzívna, že by potrebovala dlhý čas na regeneráciu. „Nekonečne dlhé letné prázdniny…“ FOTO TU!