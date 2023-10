Tori Spelling je americká herečka, ktorá sa stala slávnou vďaka svojej úlohe v populárnom televíznom seriáli "Beverly Hills 90210" v 90. rokoch. Ak ste si však mysleli, že fakt, že sa narodila do milionárskej rodiny ju zabezpečil, ste na omyle.

Tori Spelling je dcérou slávneho producenta Aarona Spellinga, ktorý stál za mnohými televíznymi hitmi. Tento rodinný pozadie prinieslo so sebou vysoké očakávania a tlak na dosiahnutie úspechu v hereckej kariére.

Herečka a jej manžel Dean McDermott čelili v minulosti problémom s financiami. Verejnosť bola svedkom ich finančných ťažkostí, ktoré boli verejne diskutované v médiách. Momentálne sú od seba, Tori podala žiadosť o rozvod a spolu s piatimi deťmi od neho utiekla. Po mnohých nociach strávených po moteloch sa nakoniec usadila v karavanovom mestečku, kde ju šikovný paparazzi odfotografovali v dosť zúboženom stave. Mnohí by si pritom mohli myslieť, že jej otec, televízny magnát jej zanechal neskutočné bohatstvo. Pravdou však je, že s miliardového dedičstva dostala po jeho smrti len 800 tisíc dolárov. Po úspechu v "Beverly Hills 90210" mala ťažkosti s hľadaním nových hereckých príležitostí, ktoré by boli rovnako významné a to sa samozrejme odzrkadlilo aj na jej financiách.

Seriálová Donna sa však rozhodla o svojej strastiplnej ceste otvorene hovoriť aj na svojom Instagrame a pravidelne s fanúšikmi zdieľa informácie aj s jej súkromia.