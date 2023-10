Na Nábreží Dunaja to v piatok večer poriadne žilo!

Ako píše Plus JEDEN DEŇ, piatková módna šou v centre Bratislavy prilákala viaceré známe tváre. Večer si nedala ujsť bývalá misska a exriaditeľka súťaže Miss Universe Slovensko Silvia Lakatošová, moderátorka Karin Majtánová so synom, exmisska Romana Škamlová, Jirko Malchárek (57) s manželkou Ninou (31) a nechýbala ani Zuzana Plačková, ktorá sa opäť prešla aj po móle. A čiernovláska znova predviedla svoju schudnutú postavu. Ako to komu pristalo, si pozrite v galérii.

Influencerka a porotkyňa Nákupných maniačok Ema Fajnor. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS