Krásna speváčka Monika Bagárová je momentálne na materskej dovolenke, ale venuje sa vo veľkom aj svojej kariére. Materstvo jej teda nebráni v tom pracovať, no nie je to celkom jednoduché, najmä kvôli…

Speváčka sa len nedávno rozhovorila pre webový portál Život v Česku, kde priznala niečo, čo by ste zrejme nečakali. Jej partner Makhmud Muradov, zápasník MMA, je momentálne vo veľkom švungu. Nemá preto veľa času venovať sa otcovským povinnostiam. Monika je však jeho veľká podporovateľka, a tak priznala, že sa z jeho posledného víťazstva v zápase lige UFC teší, no nie je to také ružové, ako sa to môže zdať okoliu a ich sledovateľom.

Podľa jej slov bol minulý rok pre ich rodinu veľmi náročný a Makhmud musela veľmi veľa drieť a trénovať, aj keď žiaden z tých tréningov nemohol prejaviť pretaviť do skutočných zápasov. A to práve kvôli pandémii, pochopiteľne. Jeho zápasy sa teda zrušili.

„Stálo ho to hrozne veľa, bol to náročný rok,“ povedala Monika. Jeden zo zápasov sa však predsa len uskutočnil a Monika priznala veľké trápenie, keď tieto zápasy sleduje: „Keď vidím tie rany, tak ešte stále uhýbam pohľadom. V tej chvíli si hovorím, že také rany musia naozaj bolieť. Ale taktiež si uvedomujem, že on v tom zápase vie, čo má robiť a že má presne stanovenú taktiku,“ povedala. „Samozrejme som chcela vstať a fandiť, tak som si nastavila budík. Ešte som sa poistila aj rodinou, aby som nezaspala. Do toho ma v noci budí Ruminka na dojčenie, takže som celá rozospatá aj so zbytkom rodiny držala palce.“