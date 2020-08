Zdroj: Instagram

Monika Bagárová nielen spieva, ale je aj porotkyňou v známej česko-slovenskej speváckej súťaži SuperStar. Avšak teraz si dáva od práce pauzu, a to z pochopiteľných dôvodov – je totiž čerstvou maminkou svojej dcérke, ktorej dala výnimočné a priam až orientálne meno Rumia.

Obaja rodičia malinkej Rumie si jej prítomnosť užívajú plnými dúškami, a to už niekoľko mesiacov. Na svojom osobnom Instagrame tak máme možnosť pravidelne vidieť, ako Monika s radosťou zdieľa so svojimi fanúšikmi a fanúšičkami všetky radosti i starosti, ktoré prináša materská dovolenka.

Ani sa nečudujeme. „Šestinedělí za námi to byla ale fuška. Pláč, nejistota, strach z toho, že nezvládnu k Rumince v noci vstávat je pryč. Už se známe … Nedostatek spánku už mě netrápí, dokonce už nejsem ani tak unavená pomalu a jistě si zvykám. Máme režim. Není nic, co by jsme my ženy přece nezvládly. Vždy jsem věděla, že nejdůležitější v životě je zdraví teď u Ruminky si to uvědomuji ještě mnohem víc. Co víc si máma může přát, než zdravé spokojené děťátko? Je fajn, ze jsme tu stále spolu v mé nové životní roli mamky,” napísala kráska Monika Bagárová na svoj Instagram.