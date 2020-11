Zdroj: Instagram M. B.

Na pôrod europoslankyne Moniky Beňovej čakalo hádam aj celé Slovensko. Ženy totiž doslova rozdelila na dva tábory, teda aspoň tie na internete. Jedny jej veľmi fandili a držali palce, a tie druhé ju hanili za to, že má ďalšie dieťa v tak vysokom veku.

Súdenie však nikdy nikomu nepomohlo, práve naopak. Navyše by si všetky ženy, ktoré Moniku Beňovú odsudzujú, mali uvedomiť, že je to jej život, jej rozhodnutie, a ona bude tá, ktorá svoju dcérku bude vychovávať. A to určite najlepšie, ako to len pôjde. Preto rozhodne nikto z nás nemá právo kecať jej do tehotenstva, a teraz už do výchovy dieťaťa.

Každopádne, Monika Beňová bude určite skvelou maminou, dokazujú to aj fotografie, ktoré počas tehotenstva pravidelne pridávala na svoj súkromný profil na sociálnej sieti Instagram. Teraz však najnovšie pridala prvú fotku aj svojej malinkej dcérky Lei, z ktorej vám doslova zostane mäkko. Len sa na ňu pozrite!