Smrť Moniky Potokárovej v roku 2019 zasiahla celé Slovensko. Do umeleckého neba mladá a talentovaná herečka, no malo to byť jej vlastné rozhodnutie. V byte, kde žila so svojím manželom, hercom Robo Rothom. Na život si siahla, keď jej manžel spal.

HROB MONIKY POTOKÁROVEJ 4 ROKY PO SMRTI VYZERÁ AKO...FOTO TU!

Jej blízky od tejto tragickej udalosti verejne nekomunikujú. Odmietli aj ponuku vedenia SND zorganizovať poslednú rozlúčku a urobili všetko preto, aby nikto cudzí neprišiel ani na Monikin pohreb. Pochovaná je na verejnom cintoríne v Košiciach.

Monika Potokarová Zdroj: archív