Sociálne siete sa stali doslova baštou informácií. Tento fenomén sa rozmohol obzvlášť ešte pred letom počas karantény, a teraz sa v ňom už len pokračuje. Slovenská moderátorka nie je výnimkou, a tiež oznamuje svoje najväčšie životné novinky práve tam.

Avšak samotné tehotenstvo neoznámila cez sociálne siete, ale prezradila ho televízii JOJ. „Bolo to už potrebné oznámiť tým mojim fanúšikom, že som tehotná, pretože ma veľmi dobre poznajú a oni si to už aj všimli. Dostávala som veľa otázok a komentárov, či nie som tehotná. Prezradil ma dekolt. Takže už sa to nedalo utajiť.“

Dieťatko čaká s partnerom Robom Reisom, s ktorým tvorí pár už neuveriteľných osemnásť rokov. Prezradila, že jej tehotenstvo prebieha úplne v poriadku a hladko, a nemá žiadne komplikácie. Navyše tiež priznala, že už pozná pohlavie dieťatka!