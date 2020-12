I napriek tomu, že rodina verila, že sa jeho zdravotný stav zlepší, bohužiaľ, osud to zariadil aj tak inak. Ako priznal zronený hudobník, prvotnými problémami jeho brata boli krvné doštičky a vážna chronická choroba. Chronická choroba mu vzala brata! „S mojím bratom je to zlé. Je chorý, vážne chorý človek. Vianoce budú pre nás také...“ povedal nadaný hudobník so žiaľom v hlase Novému Času niekoľko hodín pred tým, ako dostal zdrvujúcu správu o bratovom skone. Otvorte si našu galériu, kde nájdete viac informácií.