Ako píše magazín Šarm, k osudovému stretnutiu mladej herečky a uznávaného choreografa a režiséra došlo pred sedemnástimi rokmi. Talentované dievča, ktoré študovalo na základnej umeleckej škole, nahovorila jej súkromná učiteľka spevu Miroslava Marčeková na kasting. Ďurovčík vtedy hľadal nové hviezdy do muzikálu Neberte nám princeznú.

Rodičom poza chrbát

Keď dievčenská Nela dorazila na konkurz na bratislavskú Novú scénu, urobila dojem nielen ako budúca hviezda, ale padla do oka aj vtedy tridsaťpäťročnému režisérovi.

„Deň predtým som sa naučila pesničku Šaty a pri­šla na konkurz. Mala som štrnásť rokov a vtedy som nechápala, prečo sú tam všetci v takom strese. V ten deň po konkurze za mnou prišiel Jano a opýtal sa ma, či moji rodiča vôbec vedia, kde som, a ja som mu povedala, že nie,“ prezradila Nela v podcaste Po špičkách.

Ďurovčík jej povedal, že v nej vidí potenciál zo speváckej, ale aj z pohybovej stránky.

Keďže herecky ju nepoznal, navrhol jej, aby rolu predskúšala. Využili by ju ako prípadný záskok.

Ďurovčíkov syn oslávil na jeseň 2022 dva roky. Zdroj: Instagram Barbora Ďurovčíková

„Nastali tri mesiace ťažkej práce, keď som si naozaj nevedela predstaviť hrať pred šesťsto ľuďmi, ale napokon som druhú premiéru hrala ja. Potom prišiel Jano za mojimi rodičmi a opýtal sa ich, či to celé chápu, čo sa vlastne udialo, a že by bol veľmi rád, keby si ma mohol vziať pod svoje ochranné krídla a v budúcnosti mi začal otvárať dvere ďalej, prinášať aj rôzne ďalšie inscenácie,“ priznala Pocisková s tým, že odvtedy si v sebe nesie utkvelú predstavu, ako musí všetkým dokazovať, že na to má. Súvisí to s veľkými očakávaniami, ktoré ju paradoxne limitujú.

Pokračovanie na nasledujúcej strane.