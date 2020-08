Je to tu! Konečne sme sa dočkali niečoho, čo kráľovská rodinka naznačovala už nejaký ten čas. Veľmi im to všetci prajeme!

Počas minulého roka sa vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu rozhodli žiť „na vlastnú päsť“. Znamená to, že sa vzdali svojich kráľovských titulov a všetkých privilégií, ktoré so sebou vládnutie nesie. Aj keď princ Harry nie je priamym nástupcom na trón (to je jeho brat princ William spolu so svojou manželkou Kate Middleton), napriek tomu celý svet vôbec nečakal takéto rozhodnutie.

Pravdou je, že odkedy sa princ Harry oženil s Meghan Markle, ktorá sa predtým, rovnako ako Kate Middleton, nikdy nepohybovala v kráľovských kruhoch, veľmi sa jeho priority zmenili. V dobrom.



Oslobodili sa tak od všetkých povinností, ktoré vyplývali z ich postavenia v Buckinghamskom paláci. Navyše ani samotnú kráľovnú Alžbetu II. ich krok neprekvapil a už dávnejšie im tvrdila, že s nimi do budúcna nepočíta a želá im, aby boli šťastní a slobodní.

Do Británie by tak mali princ Harry, Meghan Markle a malý Archie jazdiť len príležitostne, pracovne alebo na dovolenku. Navyše v tejto momentálnej obmedzenej pandemickej situácii, sa im ich pobyt v Británii ešte viac komplikuje.

Napriek tomu sa im podarilo toto leto konečne presťahovať do mesta Santa Barbara v americkom štáte Kalifornia! A to len budete pozerať na ich honosný domček!