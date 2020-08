Princ William a Kate Middleton si svoje kráľovské povinnosti spĺňajú doslova do bodky. Sú ukážkový pár, ktorý spĺňa všetky náležitosti toho, ako by mala vyzerať kráľovská rodina. Nikdy neporušujú protokol a doslova by sa dalo povedať, že je ich život priam až nalinkovaný.

To, či im to prekáža alebo nie, to skutočne povedať nevieme. Avšak jedno je isté, robia to veľmi dobre. Ich pozitívnu energiu a zápal do kráľovských povinností nenarušila ani pandémia súvisiaca s koronavírusom, práve naopak. Je vidieť, že ich sily rozhodne neopúšťajú a idú do stále nových a nových výziev.



Kate Middleton je už teraz považovaná za „kráľovnú“ paláca, pretože skutočne veľmi maká na tom, aby ju bolo stále vidieť a počuť a zapája sa do niekoľkých medzinárodných projektov. Práve preto je často označovaná za svetlo v kráľovskej rodine, a ktovie, možno práve ona bude rozhodujúcim človekom, ktorý v budúcnosti ovplyvní to, ktorým smerom sa bude britská kráľovská dynastia uberať. A nie jej manžel.

Navyše nie je tajomstvom, že spolu chcú mať veľa detí, a tak sa už teraz špekuluje o tom, či sa Kate chce viac sústrediť na potomkov alebo na prácu. Momentálne to však vyzerá tak, že skôr na prácu. Ale všetko sa môže razom zmeniť…