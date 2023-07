Moderátor Libor Bouček bude opäť otcom! Jeho prvou manželkou bola známa moderátorka Marianna Ďurianová, neskôr sa oženil znovu. Rodinu si založil až s treťou manželkou, modelkou Gabrielou Bendovou, s ktorou má syna Alberta. Jej druhé tehotenstvo odhalil filmový festival vo Varoch, rovnako ako aj tehotenstvo herečky Natálie Germáni.

„Tá otázka sa ponúka. A skladám klobúk pred všetkými, čo ju nepoložili. A tých bola veľká väčšina. A rozumiem tým, ktorí sa s úprimným záujmom opýtali a my sme odpovedali. Vágne, teda ja. Keď už to máme povedať, chceme to povedať spolu. S radosťou, pokorou, šťastím a racionálnymi obavami z krehkosti tohto celého smelo hovoríme ÁNO,” napísal Libor na svojom Instagrame.