Ako píše magazín Život, opäť to urobila! Moderátorka, ktorá si v uplynulých dňoch poplakala nad stratou svojej milovanej sučky Mini, si nenechala ujsť príležitosť pogratulovať svojmu blízkemu kamarátovi Matejovi "Sajfovi" Cifrovi. Tent totiž práve 10. júla oslavuje 44. narodeniny a Adela sa mu ich rozhodla poriadne okoreniť.

Adela Vinczeová navždy prišla o milovanú sučku Mini. Zdroj: Instagram Adela Vinczeová

"Všetko najlepšie, môj milovaný priateľ," poblahoželala mu na sociálnej sieti v anglickom jazyku a pridala ich spoločnú fotku z čias, keď ešte ani jeden z nich nemal na prste obrúčku, o deťoch ani nehovoriac. Sexi Adela pózuje v miniatúrnych bikinách a Sajfa? Na ňom by ste okrem bieleho trička márne hľadali niečo iné. Polonahý, s kraťasmi na zemi si pravou rukou skrýva obnažené prirodzenie a smeje sa do fotoaparátu. Moderátor však nie je jediný, z koho si Adela v jeho deň vystrelila. Svoje o tom vie aj jej manžel Viktor Vincze (32), ktorého síce neukázala vyzlečeného, no takto zvečneného ho tiež nevidíte každý deň.