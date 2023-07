Iba nedávno priaznivcom na sociálnej sieti priznala, že nečakala, že mať tri deti bude až taký "záhul“. Smutná bola tiež z toho, že len pár mesiacov po pôrode prišla o mlieko a malú dcérku už nemôže dojčiť, píše magazín EVA. Aktuálne si influencerka užíva dni zaliate slnkom v španielskej Marbelle. V tomto letovisku totiž vlastní dom jej partner Jaromír Soukup a rodinka aj s trojmesačnou Rozárkou sa tam vybrala na dovolenku.

Agáta Hanychová a jej tri ratolesti. Zdroj: Instagram Agáta Hanychová

Agáta sa rada prihovára svojim fanúšikom prostredníctvom živého vysielania na Instagrame, a ako si všimol portál Extra.cz , v tom poslednom priznala hneď dve zmeny v jej živote. "Začala som zase fajčiť,“ prekvapila Hanychová a z jej výrazu na tvári sa dalo vyčítať, že sa cíti previnilo. Už je teda jasné, že po tehotenstve a krátkom období dojčenia sa jej chuť na nikotín opäť ozvala. Agáta so svojimi fanúšičkami komunikuje skutočne intenzívne, "holčičkám“, ako ich familiárne nazýva, preto neujde ani najmenšia zmena.