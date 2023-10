Patrícia Janečková sa narodila v Nemecku slovenským rodičom, vyrastala a žila v Ostrave, kde absolvovala operný spev na Janáčkovom konzervatóriu. V roku 2010 ako dvanásťročná vyhrala česko-slovenskú televíznu súťaž Talentmania.

FOTO Z POHREBU PATRÍCIE A ODKAZ OD RODIČOV DO NEBA TU!

Patrícia sa len pred pár mesiacmi vydala za svoju lásku Vlastimila Burdu. Bolo vidieť, že medzi hrdličkami láska prekvitá. Ich lásku im teraz navždy prekazila krutá choroba. Po jej smrti milovaný manžel zverejnil na svojom Instagrame bolestivé slová a informoval verejnosť o jej poslednej rozlúčke. Od 11tej hodiny je kostol sprístupnený verejnosti a fanúšikom, ktorí sa s Patríciou chcú rozlúčiť. O 14tej hodine sa s ňou rozlúči rodina a pozvaní hostia.



Patrícia sa v júni vydala za herca Vlastimila Burdu. Zdroj: Instagram

„Túto srdcervúcu bolesť len čiastočne zmierňuje pocit, skôr viera, že Paťke je už lepšie. Zaslúži si totiž len to najlepšie. Bojovala statočne, pokorne, skromne a dokonca s vtipom a jej krásnym úsmevom. Bola silná ako málokto. Nikdy sa počas zákernej choroby na nič nesťažovala. Zvládla aj to, čo občas nezvládnu ani zdraví a nakoniec zvíťazila. Neodišla sama. Bola, je a bude naďalej úprimne milovaná, obdivovaná, inšpiratívna a nezabudnuteľná. Som šťastný, že som ju mohol sprevádzať a ísť s ňou až do samého nového začiatku. Nebolo to ľahké, ale nádherné. Ďakujem za teba, Pati,“ znejú slová plné bolesti a zármutku. PRVÉ ZÁBERY Z POSLEDNEJ ROZLÚČKY S PATRÍCIOU SI POZRITE TU!

Poslednú rozlúčku môžete sledovať aj online TU.