Viktor a Adela Vinczeovci sa netaja tým, že túžia po tom adoptovať si dieťatko. Pokúšajú sa o to už celkom dlho a vyhliadky sú všelijaké. Na Slovensku sa totiž o adopciách nehovorí tak často a tak veľmi, ako by sa malo a mohlo. A to napriek tomu, že tu máme kopec detičiek, ktoré si zaslúžia domov…