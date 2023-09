Drsný raper Separ sa po rozvode so speáčkou Tinou zahľadel do mladej Cynthie, s ktorou tvoril pár od roku 2021. Ich vzťahu hneď si od začiatku vyslúžil poriadnu dávku kritiky a fanúšikovia im nedávali veľké šance, hlavne kvôli výraznému vekovému rozdielu.Z neprajníkov si však dvojica nerobila veľké starosti, no vyzerá to však tak, že ich vzťahu je koniec.

Len nedávno boli spolu na dovolenke v Grécku, kde nič nenasvedčovalo tomu, čo tvrdí anonymný tip, ktorý Nový Čas dostal. „Separ sa rozišiel so Cynthiou,“ zazneli slová ich neznámeho.

Oficiálne zatiaľ ani jeden z dvojice túto informáciu priamo nepotvrdil, Separ však na sociálnej sieti zverejnil príbeh, ktorý predsa len niečo naznačuje. Na zábere sa jeho dcérka Anička teší z veľkého množstva vyhratých lístkov v detskej herni. „Dnešný deň je definícia slova šťastie v hre, nešťastie v láske. Akože od dnes tomu verím,“ napísal k záberu raper.