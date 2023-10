Pippa Middleton má štíhlu postavu a často bola označovaná za fit a zdravú ženu. Je známa tým, že je aktívnou športovkyňou a milovníčkou vonkajších aktivít.

Ako to však už býva, Pippa si môže užívať svoje aktivity voľne a bez kráľovského protokolu, ktorý takú Kate zaväzuje niekedy až príliš. Zrejme nikdy neuvidíte princeznine fotografie v sexi bikinách či ako si užíva na pláži so svojou polovičkou, budúcim kráľom Británie. Pippa Middleton sama podporuje aktívny životný štýl a je zapojená do rôznych charitatívnych podujatí a pretekov, vrátane maratónov a triatlonov. Jej schopnosť udržiavať štíhlu postavu je často spájaná s pravidelným cvičením a aktívnym životným štýlom a veru to robí tak, ako sa jaj zachce.

To čo má Kate zakázané, jej sestra plní do boky a zdá sa, že si to náramne užíva. Na najnovším fotografiách z dovolenky opäť ukázala dokonalý zadok, ktorý by jej mohla závidieť nie jedna zahraničná celebrita.