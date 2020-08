Zdroj: Profimedia

Patrí k najžiadanejším umelcom súčasnosti. O tom vôbec niet pochýb. Reč je o ryšavom spevákovi Edovi Sheeranovi, ktorý ešte pred niekoľkými rokmi doslova prespával v potrubí, a teraz je z neho celosvetovo uznávaná hviezda. Napriek tomu, že ho poznáme snáď všetci, je veľmi dobrý v utajovaní svojho vlastného súkromia.

Nieže by s fanúšikmi a fanúšičkami nechcel zdieľať svoje radosti a starosti, ale iste chápeme, že spolu s manželkou nemajú potrebu hovoriť či ukazovať nám každý svoj pohyb. A my im to kvitujeme. A práve preto sa im podarilo utajiť najdôležitejšiu vec na svete.



Totiž Ed Sheeran spolu s manželkou Cherry Seaborn v týchto dňoch očakávajú bábätko! Podarilo sa im to utajiť natoľko, že o tom doslova dodnes ešte nikto ani netušil, a ak by nebolo jedného klebetného zdroja, zrejme by to utajili až do pôrodu!



Každopádne im gratulujeme a želáme veľa štastia!