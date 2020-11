Život je nevyspytateľný rovnako tak, ako láska. Známa Slovenka prehovorila a potvrdila rozvod. Via nájdete vnútri.

Vlastina Svátková Zdroj: Instagram



,,Nie je to také čiernobiele. Vždy sa stretnú dve osobnosti a buď sa im spolu žije dobre a hodia sa k sebe alebo sa k sebe nehodia. A aj keď sa k sebe nehodia, ten jeden sa snaží nájsť cestu, aby to fungovalo. Ten druhý, pokiaľ nechce, neprinútite ho. To bol náš prípad,” prezradila portálu Expres.cz hviezda seriálu Kukučka. Krásna Vlastina Svátková prechádza tak už druhý raz ťažším životným obdobím, aj keď sama tvrdí, že sa svojím rozchodom netrápi. Taktiež prezradila, že producent Jíři Kounický bol ten, ktorý sa rozhodol dať za ich vzťahom bodku.