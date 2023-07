Obľúbená česká speváčka Ewa Farna vyvolala rozruch počas vystúpenia na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch, kde spievala spoločne so svojou kapelou. Mama dvoch detí je známa svojou úprimnou a srdečnou povahou, preto je pre niektorých až nepredstaviteľné, aké maniere mala táto známa speváčka v poslednej dobe pochytiť.

Ako píše magazín TopStar, Ewa prišla do Karlových Varov pracovne, aby zaspievala na kúpeľnej kolonáde. V rámci tejto návštevy mala údajne v rámci dohody prísť urobiť krátky rozhovor s vopred schválenými novinármi. Speváčka im odkázala, že je veľmi unavená z neustáleho fotenia s fanúšikmi, takže rozhovoru sa nezúčastni.

Ewa Farna s bábätkom Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cf8adD0MY5w/

Speváčka však nakoniec na sľúbený rozhovor prišla, no ani ten neprebehol hladko. "Dostala som vopred inštrukcie a zoznam otázok, na ktoré sa vôbec nesmiem spýtať. Prakticky mi povedali, že dovolené sú iba otázky na životný štýl, obliekanie a muziku." Povedala novinárka z magazínu Sedmička, pričom Ewa dokonca nebola ani ochotná sa postaviť k fotostene. Na to reagoval aj jej manažér, ktorý novinárom povedal: "Nemáme to v zmluve, nič také robiť nebudeme!"