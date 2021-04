Ešte minulý rok prišla speváčka Tina a slovenský raper Separ so správou, ktorá všetkým vyrazila dych. Nikto totiž nečakal, že sa rozídu. Teraz však Tina prišla s ďalšou novinkou, ktorá zrejme prekvapí. Alebo nie?

Zdroj: TV Markíza

Slovenská speváčka Tina má už dve detičky. A keďže sa počas leta minulého roka rozišla so Separom, nikto by prirodzene nečakal, že bude mať v dohľadnej dobe aj tretie.

Separova ex manželka Tina priznala, že je s ním „v kontakte, v mieri a je to fajn“, a tiež, že kedysi, pred rokmi, túžila po treťom bábätku, no dnes už vie, že: „mám odrodené všetko, čo malo byť odrodené,“ priznala na Instagrame pod jedným z jej príspevkov.

Preto mimoriadne prekvapila, keď sa objavila v šatách, v ktorých sa jej guľatilo bruško. Ktovie, ako to je. Ak je speváčka skutočne tehotná, dozvieme sa to už čoskoro.