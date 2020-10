Rúško. Nosiť ho či nenosiť, ako ho nosiť, a prečo… Toto by sme už hádam mali mať všetci zvládnuté na jednotku. Avšak napriek tomu niektorí z nás ešte stále nechápu jeho dôležitosť a nevedia ani, kde všade je potrebné. To však neplatí o jednej z našich moderátoriek…

Slovenská moderátorka Miriam Kalisová sa v týchto dňoch musela doslova popasovať s niektorými „hejtermi“ na sociálnych sieťach. Zistila tak, že namiesto toho, aby sme nosili rúška bez zbytočných rečí, ešte stále sa medzi nami nájdu takí, čo sú schopní nosenie rúšok kritizovať.

Miriam je veľmi príjemná a milá moderátorka, a tak sa jej nemožno čudovať, že bola poriadne prekvapená z toho, ako ju jej fanúšikovia skritizovali. Na sociálnu sieť do stories pridala: „Ja som dnes dostala normálne že dva hejty a to sa mne normálne nestáva, že si niekto dá tu námahu, napíše mi správu a hejtuje. Normálne som bola dvakrát zhejtovaná a bolo to úplne vtipné, lebo prvý začínal v štýle: Nechcem hejtovať, ale... a druhý: rada ťa sledujem, ale...”

Nešla však do konfliktu, a tak oba účty zablokovala. Prečo ju ale jej fanúšikovia skritizovali?