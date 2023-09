Herečka Natália Puklušová sa o chvíľu stane prvýkrát mamou, pričom so svojim partnerom Michalom čakajú dievčatko. Budúca mama sa na príchod dieťatka nesmierne teší, no ako sama zároveň priznala, je to pre ňu aj veľká výzva.

"Prežívam chvíle plné radosti, strachu, nevoľnosti, lásky, starostlivosti a pozornosti. Nikdy som sa na takú rolu nepripravovala. Nikdy si nič neplánujem. Všetko prijímam v živote tak ako mi prichádza. Samozrejme mám svoje sny, vízie a priania. Ale netrvám na nich každý deň, nemyslím na to, kedy sa už naplnia. Už existujú a ja vždy viem, že sa mi všetko splní v ten najvhodnejší čas pre mňa," napísala na Instagrame Natália, pričom ako budúca mama venuje pozornosť príprave na bábätko, ktorá zahŕňa nielen výbavu pre novorodenca, ale aj kúpu prvých hračiek a detských knižiek.

Natália Puklušová ukázala odhalené bruško Zdroj: https://www.instagram.com/p/CxBH93QK3nQ/

A práve v takejto jednej detskej knihe Natália našla niečo, čo ju doslova šokovalo a na čo upozornila aj budúcich rodičov, ktorí majú v pláne kúpiť túto knihu svojim deťom. "V kníhkupectve majú aj takéto knižky pre malinké deti. Odporúčam si knižku pred kúpou vždy dôkladne prelistovať. Dávajte pozor na svoje deti," píše sa pod fotografiou, na ktorej je zachytený úryvok z detskej knižky, ktorý pobúril nielen Natáliu, ale určite aj mnohé iné mamičky a verejnosť.