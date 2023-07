Ako píše Život, ani po ukončení profesionálnej tenisovej kariéry na Laver Cupe v septembri 2022 sa rozhodne nenudí. Roger Federer počas uplynulých mesiacov spolupredsedal prestížnemu galavečeru Met Gala v New Yorku, zúčastnil sa na Veľkej cene F1 v Miami a spolu s Mirkou (45) a ich deťmi navštívil Disneyland. V júli sa zase zúčastnil na koncerte Eltona Johna "v Zürichu a dokonca vystúpil na pódiu po boku skupiny Coldplay na ich koncerte v rámci "Music of the Spheres World Tour".

Po náročných týždňoch, keď bývalý tenisový šampión lietal z jedného miesta na druhé, si teraz spolu s rodinou doprial týždňovú dovolenku na Malorke. Ako informuje portál Sportskeeda, bývalá svetová jednotka už skôr deklarovala svoj zámer navštíviť práve tento ostrov. Po ukončení kariéry na Laver Cupe v roku 2022 dostal otázku, či má v pláne dovolenkovať v Manacore na Malorke, rodnom meste jeho odvekého rivala Rafaela Nadala. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión vtedy odpovedal kladne a dokonca prezradil, že má v úmysle poslať svoje deti do Španielskej tenisovej akadémie.

Roger a Mirka Federerovci na tribúne počas tohtoročného Wimbledonu. Zdroj: getty images

Napriek tomu, že Roger Federer a Rafael Nadal sa môžu pochváliť jednou z najslávnejších rivalít v histórii športu, vytvorili si silné a trvalé puto aj mimo kurtu. Bývalý tréner Švajčiara Ivan Ljubičič nedávno osvetlil ich priateľstvo a prezradil, že ich vzťah sa spočiatku obmedzoval na vzájomný rešpekt. Ich priateľstvo sa prehĺbilo po tom, ako sa dvojica zblížila vďaka "mnohým výnimočným okamihom", ktoré spolu prežili. Počas svojej kariéry sa Nadal a Federer stretli dokopy 40-krát, pričom Španiel vedie v ich vzájomnej bilancii 24:16.