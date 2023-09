Rozchod oznámila Marcela na svojom Instagrame. „Je to medzi nami a vieme, že to bude pre nás oboch takto lepšie. Rozišli sme sa s rešpektom a úctou jeden k druhému. Tomášovi ďakujem, za všetko, čo sme spolu zažili a navždy tu pre neho budem, pretože si ho vážim ako človeka. Ďakujeme vám všetkým, že ste nám tak veľmi fandili a podporovali náš vzťah. Niekedy to tak život nechce,“ napísala okrem iného na sociálnej sieti.

Tomáš bol oveľa skúpejší na slovo a vyzeralo, že rozchod znáša ťažko. „Ahojte, k rozchodu sa vyjadrovať nebudem, pretože je to medzi mnou a Marcelkou. Ja si ju naozaj vážim a naozaj má miesto v mojom srdci. Ďakujem za správy, ktoré mi posielate,“ povedal s roztraseným hlasom. „Nie je to momentálne ľahké obdobie pre mňa. Ale nejak to zvládnem,“ dodal na záver.

Očividne nešťastný Tomáš Tarr prehovoril o rozchode na videu. Zdroj: Instagram/tomas_tarr

Najnovšie Tomáš na svojom Instagramovom profile zverejnil video, na ktorom sa prechádza po pláži a smutne hľadí na horizont. K videu pridal jediné slovo- „Terapia". Jeho video a jednoslovný komentár dávajú tušiť, že si skutočne prechádza neľahkým obdobím.