TOTO z nej urobili drogy a alkohol: TÁTO FOTO slávnej krásky doslova šokovala! (FOTO)

Síce už oslavuje vyše rok bez kvapky alkoholu a bez tekutých či sypkých drog, no pri pohľade na ňu mnohým len prejde hlavou otázka, načo sa tí ľudia stále hrabú do Hollywoodu, keď to nezvládajú? Stojí im to za to? Má slávu, má peniaze, ale šťastne rozhodne nevyzerá!

Americká speváčka, pesničkárka a herečka Demi Lovato pôvodne začínala v detskom programe Barney a priatelia. Avšak svoju celosvetovú slávu našla až po natočení filmu Camp Rock s ďalšou detskou kapelou Jonas Brothers.

Jej debutový singel This is Me sa umiestnil na 9. mieste v rebríčku Billboard Hot 100. Úspešný Camp Rock jej tak otvoril dvere do veľkého sveta. Od toho momentu si vo svete Hollywoodu vybudovala silné meno a z malého dievčatka sa stala úspešná žena, ktorú obdivujú mnohí.

Či už je to naozaj kvôli tomu, že mladá diva jednoducho svoju slávu nezvláda, nejedenkrát sa Demi priznala, že alkohol a drogy sú jej Achillova päta rovnako, ako aj to, že je nespokojná so svojím telom. Dokonca bojuje aj s depresiami, samovražednými myšlienkami a sebapoškodzovaním. Ako je na tom dnes? Spoznali by ste ju? Nejeden by povedal, že sa práve pozerá na jej kolegyňu Selenu Gomez.