Hlavne teda nie na sociálnych sieťach. Krásna mladá modelka Gigi Hadid na to reagovala takto: „Myslím si, že je veľa ľudí v týchto dňoch zmätených, prečo nezdieľam viac svojich fotiek, no som tehotná práve počas tejto pandémie a, samozrejme, toto nie je najdôležitejšia vec na tomto svete.“

Dodala tiež, že svoje účty na sociálnych sieťach využíva skôr ako prostriedok na šírenie informácií a uprednostňuje preto celospoločenské a celosvetové témy, ako je koronavírus či hnutie Black Lives Matter, a to dokonca aj pred svojím tehotenstvom.

Samozrejme, mnohí ľudia, ktorí aj používajú sociálne siete, ešte stále nepochopili, že účty konkrétnych osôb sú ich účtami. A to v zmysle, že si môžu pridávať a diskutovať o veciach, ktoré zaujímajú ich. A nikde nie je napísané, že sa všetky celebrity musia prispôsobovať predstavám svojich fanúšikov či fanúšičiek o tom, čo by mali zverejňovať, a čo už nie.

To je základné pravidlo sociálnych sietí. Takže treba pochopiť najmä to, že ak sa nejaká celebrita rozhodne niečo nepridať alebo naopak pridať na svoj osobný účet, tak je to jej slobodné rozhodnutie.

Zrejme tým navyše Gigi Hadid chcela poukázať na to, že svet sa netočí len okolo tehotných žien, ale sú tu aj oveľa dôležitejšie témy, ktorým by sme sa mali venovať, čo jej úplne kvitujeme. Je vidieť, že Gigi nie je len modelka, ale vo svojom voľnom čase sa zaujíma o dianie okolo seba, a preto sa o to delí aj so svojimi fanúšikmi.

Každopádne sa však tešíme spolu s ňou na septembrový príchod jej prvého bábätka a želáme jej hlavne veľa síl a zdravia!