Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová, ktorá žila spolu s manželom a dvomi deťmi v americkom Miami, sa konečne po rokoch presťahovala do Španielska. V Miami žili spolu dokopy dvanásť rokov, no teraz nastal zlom…

Začiatkom septembra sa k veľkému rodinnému sťahovaniu vyjadril aj Zuzanin manžel Vlastimil. Podľa jeho slov to už Miami nebolo také ružové, a preto sa z neho rozhodli odísť preč: „Necítime sa v Miami po tých protestoch bezpečne, je tam obrovský rasizmus voči bielym, sú tam zlé stredné školy, mizerné zdravotníctvo. A, samozrejme, obrovskú ranu dostal kvôli kovidu aj turizmus. Náš penzión, ktorý sme prevádzkovali, musel skončiť. Teraz ho prerábame na normálny dom a dáme ho na predaj. Či už sa predá, alebo nie, z Ameriky odchádzame,“ priznal.

Avšak ani ich veľké sťahovanie sa do Španielska nebolo úplne príjemné, i keď miesto, kam sa nakoniec presťahovali – do južnej časti Španielska, do Marbelly – je skutočne nádherné. Zuzana však mala opletačky okolo domácich miláčikov, ktorých si chcela vziať so sebou. To však nie je také jednoduché. Najprv musela zariadiť všetky formality, čo ju stálo nemálo času a úsilia. Avšak nakoniec to dopadlo na výbornú!

Hneď po príchode oboch mačiek sa Zuzana pochválila na sociálnej sieti Instagram niekoľkými fotografiami a videami, ktoré len dokazujú, že svojich miláčikov skutočne veľmi ľúbi a je rada, že je s nimi v novom domove.