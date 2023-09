Známa športovkyňa Zora Czoborová pri svojej práci veľa cestuje, no nezabúda aj na zábavu. Hoci mala počas života viacero vzťahov a v tomto smere patrí k skúseným ženám, šťastie našla až po boku mladšieho manžela Petra, ktorý pôsobí v IT sfére, píše PLUS 7 DNÍ.

Czoborová trávi veľa času v milovanom Thajsku a tam si vie predstaviť aj žiť po boku svojho manžela. V minulosti mala fitnaska búrlivý osobný život a nie vždy to v jej vzťahov bolo zaliate slnkom. S Petrom je však pomerne spokojná a šťastná. V rozhovore prehovorila aj o tom, či je žiarlivá a a či má talianske manželstvo.