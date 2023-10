Zuzana Strausz Plačková je známa tým, že sa nebojí žiadnych estetických zákrokov, ktorých vyskúšala za svoj život už niekoľko. Naposledy to bola napríklad plastická operácia pŕs, vďaka ktorej sa vrátila k svojim prirodzeným malým prsiam.

PLAČKOVÁ SI NECHALA APLIKOVAŤ NITE DO TVÁRE: FOTO TU!

Podnikateľka a influencerka si dáva na svojom vzhľade záležať, preto urobí všetko pre to, aby vyzerala mladšie a bez vrások. Najnovšie jej kroky viedli na estetickú kliniku, kde si nechala aplikovať do tváre Niťový lifting. Ide o metódu vyhladenia vrások a napnutia kože pomocou rôznych typov nití, ktoré sa zavádzajú do podkožia.

Zuzana Plačková Zdroj: Instagram/queen.plackova

Ako sa zdá, Zuzana je so zákrokom nadmieru spokojná, o čom sa podelila aj na svojom Instagrame. „No ja už mám po a som nadšená, tak krásne vyžehlenú tvár mám z toho. Viete, čo je najlepšie? Že to vôbec nebolí, celé vám to umŕtvia a naozaj to nebolí. Ja som povedala, že pôjdem radšej 10- krát na nite ako na pery, ktoré bolia extrémne.“ Povedala Plačková o jej najnovšom zákroku, ktorý sľubuje vypnutú pleť bez vrások. “Fakt baby, ak nad tým uvažujete, dajte si to. Neskutočne to vyzerá. Výsledok je krásna súmerná vypnutá pleť a dokonalý kontúr,“ nevedela si Zuzana vychváliť výsledok estetického zákroku, ktorý na fotkách vyzerá naozaj bolestivo.