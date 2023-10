Levanduľa je aromatická bylinka s mnohými pozitívnymi účinkami na organizmus. Jej esenciálny olej sa často používa v aromaterapii a v rôznych produktoch na starostlivosť o telo a pokožku. Jej čaro a pozitívne vlastnosti ocenia najmä nežnejšie pohlavia.

Levanduľový olej je známy svojimi relaxačnými vlastnosťami. Jeho vôňa môže pomôcť znížiť úzkosť a stres. Aromaterapia s levanduľovým olejom môže podporiť pokojný spánok a zlepšiť náladu. Bylinka je taktiež skvelým pomocníkom často používaným na podporu zdravého spánku. Postaviť difúzor s levanduľovým olejom v spálni alebo pridať pár kvapiek oleja do kúpeľa môže pomôcť zmierniť nespavosť a zlepšiť kvalitu spánku. Okrem antiseptických a antibakteriálnych vlastností si z nej môže jednoducho vyrobiť olej, ktorý je skvelý na pokožku, ktorú hydratuje a zbaví zápalov. Do letných šalátov zase pridajte ocot so silicami tohto zázraku, pochutíte si a prekyslíte si žalúdok.

Levanduľový olej sa používa na podporu tráviaceho systému. Môže pomôcť pri znížení nadúvania, kŕčov a iných gastrointestinálnych problémov. Okrem toho je táto bylinka skvelá aj ako dekorácia, ktorá váš domov zútulní a zahalí krásnou vôňou.