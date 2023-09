Predstierajte, kým to nebude realita

Podľa hypotézy spätnej väzby tváre môže určitá mimika ovplyvniť naše emócie. Ak sa teda prinútite k úsmevu, keď sa cítite skleslo, môže vám to skutočne zlepšiť náladu. Ak máte napríklad tendenciu mračiť sa pri práci s počítačom, vložte si medzi zuby ceruzku, aby sa vám pery zakrivili do úsmevu a možno sa zrazu v práci budete cítiť oveľa lepšie.

Skáčte od radosti

Skákanie pomáha ľuďom odhodiť masky a uvoľniť radosť vo vnútri. Skúste to - je takmer nemožné zostať nevrlý, keď si poskočíte! Skákanie totiž rozširuje držanie tela, dvíha hlavu a otvára hrudník. Rovnako ako si náš mozog všíma výrazy tváre, aj naše telo si berie signály z nášho držania tela.

Pozrite sa hore

Zdá sa to také jednoduché, ale funguje to - jednoducho sa pozrite hore! Keď zdvihnete pohľad, do očí sa dostane viac svetla, čo vám pomôže zlepšiť náladu.