Od straty blízkeho človeka, až po komplikovaný rozvod, alebo prechádzanie spleťou zložitých priateľských vzťahov - tieto situácie v živote v nás často vyvolávajú stres, nepokoj a nepríjemné pocity.

Ale život JE chaotický a bez akýchkoľvek výziev, ktoré by sme museli riešiť, by sme sa nenaučili cenné lekcie a neobjavili by sme tie najpravdivejšie verzie seba samých. Ako sa ale naučiť prijať aj tie najzložitejšie situácie v našom živote?