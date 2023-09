Červená repa obsahuje zlúčeniny, ktoré môžu pomôcť pri čistení pečene a odstraňovaní toxínov z tela. Toto môže byť prospešné pre celkové zdravie pečene. Vlákna obsiahnuté v červenej repe môžu pomôcť pri regulácii tráviaceho systému a zlepšiť trávenie. Taktiež môžu pomôcť pri prevencii zápchy.

Červená repa obsahuje dusičnany, ktoré môžu pomôcť rozširovať cievy a zlepšiť prietok krvi. To môže pomôcť znížiť krvný tlak a znižovať riziko hypertenzie. Niektoré štúdie naznačujú, že pravidelná konzumácia červenej repy môže zlepšiť fyzickú výkonnosť a vytrvalosť pri športe. Dusičnany môžu zlepšiť prítok krvi do svalov, čo zvyšuje energetickú účinnosť. Červená repa je bohatým zdrojom antioxidantov, ako sú vitamín C a betakarotén. Tieto látky pomáhajú chrániť bunky pred poškodením voľnými radikálmi a môžu prispieť k ochrane pred rôznymi chorobami.

Niektoré štúdie naznačujú, že červená repa môže mať pozitívny vplyv na kognitívnu funkciu a mentálnu ostrosť, vďaka zlepšeniu prietoku krvi do mozgu. Okrem iného vitamín C obsiahnutý v červenej repe môže pomôcť posilniť imunitný systém a zlepšiť schopnosť tela bojovať proti infekciám.