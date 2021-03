Čaká ju však rovnaká kariéra, ako jej maminu? Uvidíme. Nábeh na to má však dosť slušný! Dcérka bývalej vicemiss je totiž skutočne krásne dievčatko a čoraz viac a viac sa, minimálne do tváričky, podobá na svoju maminu.

Sára má už deväť rokov a na sociálnych sieťach, respektíve na osobnom profile na Instagrame Romany Škamlovej, moc nie je. Ako zodpovedná mamina sa jej totiž snaží dopriať čo možno najlepšie detstvo bez toho, aby jej niekto nonstop chodil s fotoaparátom pred tvárou. Zrejme sa rozhodla, že jej dcérka si sama vyberie, či bude chcieť ísť v jej vopred vychodených chodníčkoch a stane sa modelkou, alebo sa rozhodne pre niečo iné.

A tak by to malo byť. I keď, pri pohľade na jej porcelánovú tváričku, by to bola možno aj škoda. Uvidíme.