Ľuďom sa jednoducho nezavďačí. Ešte pred časom, keď bola Evelyn ešte bacuľkou, jej vzhľad riešili fanúšikovia i neprajníci. Samozrejme, nie je jednoduché pohybovať sa vo vlnách slovenského šoubiznisu bez toho, aby ste nenarazili na nenávisť. Avšak teraz, keď je Evelyn o niekoľko kíl chudšia, by sme možno aj čakali, že k nej budú hejteri milosrdnejší…

Opak je však pravdou. Známa slovenská komička Eva Kramerová, ktorú celé Slovensko pozná pod prezývkou Evelyn, bola krásna vždy. Bez ohľadu na to, či mala zopár kíl navyše, alebo nie. Je sympatická, vyžaruje z nej pozitívna energia a nekonečná dobrota. Na tom sa určite zhodnú všetci jej fanúšikovia.

Medzičasom na sebe začala poriadne makať, pretože sa už zrejme fyzicky necítila práve najlepšie, alebo len jednoducho potrebovala zmenu, ako to napísala aj na svojom súkromnom účte na sociálnej sieti Instagram.

Zo začiatku však s nami, s verejnosťou, svoje pokroky nezdieľala, zrejme nechcela, aby ju všetci dookola stresovali a sledovali každú jej premenu. To jej, samozrejme, kvitujeme. Keď však vyšla s pravdou von, bolo vidieť, že je šťastná a sama so sebou spokojná, a to sa odrazilo aj na jej tele. V tomto „mode“ navyše zotrváva aj naďalej.

A preto teraz pridala fotografiu, ktorá síce možno odhaľuje viac, ako by sme čakali, ale nie zase až tak moc, aby sa zdvihla taká vlna hejtu, aká sa napokon aj zdvihla.

„Milá Evelyn, toto ste prehnala...nehnevajte sa,“ napísal jeden z nich pod fotku na Evelyninom účte. „Dámy a páni toto je kus ženy :-) ,“ napísala zase jej fanúšička. Zjavne teda Evelyn pomyselne rozdeľuje svojich fanúšikov a fanúšičky na dva tábory. Čo však nie je jej chyba, hlavne, nech je ona sama so sebou spokojná a vyrovnaná.