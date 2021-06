Evelyn sa pred pár rokmi preslávila svojím videom s kunami v Chorvátsku. Mnohí si po jeho zhliadnutí klepkali po čele, či môže byť niekto naozaj tak tupý, aby nevedel, že mena v Chorvátsku je kuna a bežne sa ňou platí, iní to pochopili na prvý šup a zdieľali video kade-tade. Vďaka tomu si Eva vyslúžila poriadnu popularitu a jej fanúšikovská základňa začala rapídne narastať.

Dokonca sa preslávila natoľko, že dostala ponuku od televízie Markíza na moderovanie obľúbenej reality šou Farma, kde vystriedala stálicu Kvetku Horváthovú. A tak jubilejná Farma X, kde proti sebe stáli bežní ľudia a známe tváre, dostala novú moderátorku. Evelyn bola úplnym opakom ostrieľanej Kvetky a sama si musela nájsť cestu, ako túto svoju novú rolu uchopiť. No podarilo sa jej to.

Oraváčka je odvtedy oveľa viac na očiach a za kilá navyše sa síce nejako extra nehanbila, no rozhodla sa, že svoju postavu zmení a tak sa dala na chudnutie. Podarilo sa jej zbaviť sa takmer dvadsiatich kíl a zmena bola poriadne viditeľná. Neskôr sa však dostavil neželaný jojoefekt a na Evu sa opäť nalepili kilá. Keďže sa v schudnutom šate cítila dobre, rozhodla sa opäť zveriť do rúk odborníkov a namierila si to do Maďarska na ajurvédu, kde sa dala dokopy a opäť sa pýši postavičkou ako lusk.

A tou sa teraz pochválila po dlhšej dobe na sociálnej sieti. Dopriala si totiž akýsi súkromný detox od internetu. "Pozdravujem vás papulky moje! Mala som introvertné obdobíčko a ľahkú sociálnu fóbiu, tak som boh vie ako nezdieľala nič, ale niekedy si rada veci prežijem len tak v momente a súkromí... Je to super ! Ale už som asi vyliečená (smiech), posielam pusiny,"napísala k záberu v plavkách z dovolenky v slnečnom Chorvátsku, kde si momenátlne užíva teplo a more. V netradične strihaných plavkách vyzerá Eva skutočne výborne a určite jej prospieva aj oddych a chytanie vitamínu D.

Evelyn sa po ajurvédskom pobyte v Maďarsku opäť pýši postavičkou ako lusk. Zdroj: instagram.com/evelyn