Na titulkách časopisov krásky, no realita je úplne iná: Pozrite sa, ako nás celebrity klamú!

Médiá nám často prezentujú príliš zidealizovanú krásu, ktorá nemá s realitou nič spoločné. Zretušované krásky na titulných stránkach časopisov by pre nás mali byť vzorom toho, ako by sme mali vyzerať. Otázka znie prečo, keď aj samotné hviezdy vyzerajú v skutočnosti úplne inak...

Zdroj: Profimedia

My sa snažíme dosiahnuť dokonalosť na štýl celebrít, ktorá je v podstate nereálna. Zdá sa vám to fér? Nie, rozhodne to fér nie je. Celebrity sú tiež len ľudia a v skutočnosti rozhodne nevyzerajú ako dokonalosť sama, ako sa nám to snažia nahovoriť módne časopisy po celom svete.

A nielen časopisy. Aj filmy nám ukazujú akýsi ideál krásy, spomeňte si napríklad na to, ako herečky vstanú z postele namaľované a s upravenými dokonalými vlasmi... Absolútne nereálne, všakže?

Pozrime sa teda na ďalšie takéto príklady.