Vyzerá neskutočne! Michaela Čobejová na dovolenke neoddychuje: „Mám 50 ale bojujem!" (FOTO)

Fúha! Herečka a divadelníčka Michaela Čobejová v týchto dňoch pridáva na sociálne siete fotografie, z ktorých doslova srší, že je šťastná a spokojná sama so sebou. Pred mesiacom navyše oslávila 50-tku, čo by sme jej vôbec netipovali…

Zdroj: Emil Vaško, Šarm

Niektoré ženy majú to šťastie, že vyzerajú aj dvadsať rokov stále rovnako. Nie je to však len tak zadarmo, je potrebné preto aj trochu zamakať. Svoje o tom vie aj Michaela Čobejová, ktorú máme možnosť poznať z niekoľkých slovenských filmov a seriálov, ako napríklad z filmu Pani dokonalá, alebo zo seriálov Ordinácia v ružovej záhrade, Som mama či Vdova.

Pravdou je, že sa divadelníčka a herečka priznala k tomu, že sa dala skrášliť, no nie nejako obzvlášť výrazne. Ide len o veľmi dobré úpravy, ktoré nemožno považovať za veľké zásahy do jej prirodzenej krásy. Čo skutočne veľmi oceňujeme. Môže byť totiž so sebou nanajvýš spokojná...

Navyše, v týchto dňoch sa na jej osobnom Instagrame objavila fotka z Chorvátska, konkrétne z malého mesta na severnom pobreží krásneho chorvátskeho ostrova Hvar, kde momentálne trávi leto. Podľa popisu, ktorý k nej pridala, je jasné, že chodí behávať a poriadne na sebe maká!



„Vyzeráte výborne!“ napísala jedna z jej obdivovateliek. A nie je jediná, ktorá si to myslí!