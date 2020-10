Zdroj: shutterstock x

Máme pre vás zlú správu; pokiaľ by na prijímacích pohovoroch prechádzali iba ľudia, ktorí poznajú svoju cenu, vy by ste nemohli získať žiadnu práci. Vy by ste sa totiž na trhu predali so zľavou a bez záruky. Máte o sebe neveľkú mienku a zrejme ste sa rozhodli, že celý svoj život vyplníte tým, že sa budete podceňovať. Nielenže nepoznáte svoju cenu, ale pokiaľ sa vás na vaše kvality pokúsi niekto upozorniť, urobíte všetko preto, aby ste mu to vyhovorili a presvedčili ho o opaku. Neveríte žiadnym komplimentom. Omnoho horšie však je to, že predovšetkým neveríte ani sami sebe a ste presvedčený, že svojho súčasného veku ste sa dožili viac-menej náhodou. Bohužiaľ jedným z výsledkov vášho životného postoja je celkom výrazná tendencia čakať, kto sa nad vami zľutuje a aké životné šťastie vám z ničoho-nič spadne do náručia. Nemožno teda očakávať, že by vám pri nástupe do zamestnania dobrovoľne ponúkli vysoký plat, lebo by ste si ho zaslúžili, pretože prečo by mal niekto plytvať, tam, kde to nie je nutné a bude to fungovať aj bez neho.