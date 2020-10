Pri pohľade na nich by to nikto nepovedal, no zdanie niekedy naozaj klame. Zvodní celebritní páni hrajú vo filmoch či na pódiu mužných krásavcov, avšak, v rozkroku skrývajú nie práve potešiteľné prekvapenie. Viete, ktorí fešáci majú najmenšie penisy v Hollywoode?