„Vzťah k autu mám vyslovene rodinný, je to môj druhý domov. Veľa sa presúvam kvôli práci, takže ho využívam neustále. Mám v ňom šaty na prezlečenie, jogamatku, keby som si chcela zacvičiť, aj príbor, keby som sa chcela najesť,“ zoznamuje nás Zuzana Vačková s autom, ktoré volá familiárne „moja toyotka“. Okrem domova jej vie niekedy nahradiť aj pracovné prostredie. „Šoférovanie je pre mňa relax, ale dokážem počas neho bezpečne vybaviť aj veľa pracovných vecí. Počúvam podcasty, učím sa piesne alebo sa rozspievavam. Takže mám v aute svoje malé súkromné koncerty,“ vysvetľuje obľúbená herečka a influencerka.

Zdroj: Toyota

Pri šoférovaní chce mať pohodičku

Zuzane vyhovuje jazda bez stresu. Snaží sa mať dostatočnú časovú rezervu a pohodu. Priznáva, že sa niekedy zabudne a ide rýchlosťou 50 km/hod. aj mimo obce. Rada sa kochá krajinou a šoférovanie si užíva. Vždy však má na pamäti zodpovednú jazdu: „Nikdy ma neuvidíte šoférovať nepripútanú, nikdy ma neuvidíte jazdiť po meste rýchlo, nikdy si nesadnem za volant po deci vína. Jednoducho nerobím veci, ktoré nechcem, aby robili moje deti, preto im idem príkladom.“

V tom ju podporuje aj množstvo vychytávok, ktoré jej ponúka Toyota Corolla Cross: „Pomáha mi adaptívny tempomat, s ktorým auto samo pridáva, brzdí a nemusím sa báť, že prekročím rýchlosť. Keď sa v noci vraciam z predstavenia, užitočné sú svetlá, ktoré sa automaticky prepínajú medzi stretávacími a diaľkovými a tiež si neviem vynachváliť kompatibilitu s telefónom,“ vymenúva herečka, ktorá kvôli práci najazdí stovky tisíc kilometrov po celom Slovensku. Od svojho auta preto očakáva spoľahlivosť, ktorú v Toyote našla, veď je to už jej štvrtý model tejto značky. Očakáva tiež, že jej uľahčí vyčerpávajúce presuny. „Užitočné je, ako mi hlási, že mám sprava alebo zľava auto, ako sníma okolie, keď napríklad cúvam na cestu. Vyhovuje mi, že auto samo predchádza kolíznym situáciám skôr, ako si to ja sama vôbec môžem uvedomiť,“ uzatvára zoznam svojich obľúbených technických zlepšovákov.

Zdroj: Toyota

Vyhovuje jej kompatibilita telefónu s autom

Mirka Kalisová trávi za volantom veľa času, a to aj keď ide o prácu alebo o výlety vo voľnom čase. Preto je pre ňu dôležité, aby sa v ňom cítila komfortne a bezpečne. „Potrebujem, aby bolo moje auto kompatibilné s telefónom a aby malo spoľahlivú navigáciu. Keďže nemám auto v garáži, veľmi oceňujem, že si ho viem na diaľku vychladiť alebo vyhriať. Páči sa mi, ako funguje prepojenie s aplikáciou. Nemusím sa vracať a kontrolovať ho, keď si nie som istá, či som ho nezabudla zamknúť. Tiež v aute rada využívam bezdrôtové nabíjanie telefónu,“ vysvetľuje obľúbená moderátorka a influencerka. Vyhovuje jej tiež, že jej auto je hybrid, vďaka čomu jazdí úsporne, je šetrnejšie k životnému prostrediu a vďaka tichej jazde

prináša vyšší komfort.

Zdroj: Toyota

So Zuzanou sa zhoduje, že od auta očakáva uľahčenie života. Zároveň v ňom ale vidí svojho parťáka – alebo parťáčku. „Auto musí byť láska na prvý pohľad. Pozriem sa naň, sadnem si doň, prejdem prvé kilometre a už presne viem, či je to ono alebo nie. Niekedy dokonca nechcem ani iný kus ako ten, ktorý si vyskúšam (smiech). A dávam im mená,“ vysvetľuje, „predtým som mala Perlu, teraz mám Karolínku. Nie vždy sú to ženské mená, je to podľa osobnosti auta. A potom sa im, samozrejme, prihováram, keď zabudnem natankovať, aby ešte vydržali po najbližšiu čerpačku,“ priznáva so smiechom.

Svojho prvého auta sa nechcela vzdať

„Keď som predávala svoje prvé auto, oplakala som ho. Najradšej by som mala stále to isté. Ale vtedy mi všetci muži v rodine hovorili, že už naozaj potrebujem nové. Ja si k nemu skrátka vytvorím citový vzťah a nechcem sa ho vzdať,“ spomína Mirka.

Zdroj: Toyota

Hoci svoje autá vždy milovala, priznáva, že sa o ne nestarala najlepšie. To sa však zmenilo. „Kedysi som mávala v aute neporiadok, ale vďaka knihe od Marie Kondo Kúzelné upratovanie sa mi podarilo odnaučiť sa to,“ vysvetľuje. Keď teraz vidí omrvinky na koberčeku, tak ho aspoň vyklepe a poriadok sa jej vďaka tomu udržuje ľahšie. A odporúča ešte jeden tip: „V bočných dverách mám uzatvárateľné vrecko na odpad, kam putujú banánové šupy, ohryzky z jablka alebo obaly od cukríkov – a potom to jednoducho celé naraz vyhodím. Lebo keď máme poriadok, je nám ľúto ho niečím narušiť.“

Autá sú každodennými spoločníkmi (či spoločníčkami) mnohých z nás. Naučiť sa využívať všetko, čo ponúkajú, vie nesmierne uľahčiť život, ušetriť čas a zvýšiť bezpečnosť jazdy. Nič však nenahradí dostatok času, vďaka ktorému si budeme môcť užiť pohodovú jazdu bez stresu a nervozity.