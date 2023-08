Eva Cifrová a jej partner veľmi túžili po dieťatku, no prirodzenou cestou to nešlo. Rozhodli sa preto pre umelé oplodnenie. Tehotenstvo prebiehalo, ako každé iné, nevoľnosti a občasné ťažkosti, no Eva to super zvládla aj vďaka pomoci svojho partnera.

Bábätku sa dobrovoľne na svet nechcelo. „Už som v pôrodnici, dnes som išla ráno na pásy, už si ma tu aj nechali,” ozvala sa Eva z nemocnice. „Nechávajú si ma tu, budú mi musieť vyvolávať pôrod a vyzerá to tak, že porodím až zajtra, takže teraz na izbe čakám, kým príde lekár, pretože treba urobiť nejaké úkony,” oznámila na Instagrame fanúšikom. Eve držíme palce, nech všetko dobre dopadne!

Eva s partnerom Lukášom Zdroj: https://www.instagram.com/p/B0B6YxQoAxQ/

Dnes sa Eva pochválila tou najkrajšou správou. Už je z nej mamina krásnej dcérky,ktorej dali nezvyčajné meno. "Malinká ELAYA je na svete. Narodila sa 13.8.2023 o 5.24 s váhou 4270 gramov a dĺžkou 52cm," napísala šťastná mamička.