Katka Koščová patrí medzi talentované speváčky, ktorá sa zapísala do histórie ako prvá víťazka speváckej šou SuperStar. Odvtedy sa Katka stala dvojnásobnou mamou na plná úväzok, pričom spevu sa venuje dodnes. Brunetka si časom prešla aj radikálnou zmenou imidžu, kedy sa jej podarilo pribrať a následne schudnúť, pričom odjakživa čelila kritike na svoj vzhľad.

„Nešlo iba o hmotnosť, celkovo ma posudzovali. Nerada som sa maľovala, ale aj to prekážalo. Vždy som sa chcela tváriť, že som nad vecou, aj keď ma to ranilo. Moja babka tým veľmi trpela. Najlepší človek na svete, čo nikdy nikomu neublížil, zrazu číta o mne také veci. Videla som, že ju to hrozne trápi,“ povedala Katka pre Nový Čas o urážkach, ktoré zažívala nielen na svoju hmotnosť, ale aj vzhľad.

Katka Koščová s kilami navyše. Zdroj: Michal Šebeňa

Zdá sa, že speváčka podobnej kritike čelí aj dnes, pričom jej premena je zneužívaná aj na propagáciu tabletiek na chudnutie, čo sama vysvetľuje vo videu na Instagrame. „Kamaráti, rozmohol sa tu taký nešvár, objavila sa na internete tá reklama na keto tablety, ktoré vraj ja propagujem. A opakujem už miliónty krát, že je to absolútne klamstvo, nikdy som nič také nebrala a nemám ani v úmysle,“ povedala speváčka na adresu klamlivej reklamy o jej chudnutí, pričom ako sama priznáva, ľudia vedia byť voči nej a jej vzhľadu naozaj krutí.

Katka Koščová takáto chudá ešte nikdy nebola. Speváčka vyzerá skvele! Zdroj: Instagram Katka Koščová

Toto tvrdenie potvrdila vyjadrením, v ktorom uviedla, že si po dlhšom čase odskočila na Facebook, a to, čo tam našla v komentároch, ju doslova šokovalo. „Viete čo? Ja som taká šťastná za túto moju IG sociálnu bublinu. Takí krásni, láskaví a dobroprajní ľudia sú tu u mňa. Som zablúdila na môj FB profil, pokukať, ako si žije,“ začala s vyjadrením na komentáre, ktoré boli plné nechutnej kritiky na jej tvár a vzhľad.