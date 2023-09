Sväťo Malachovský má za sebou turbulentné vzťahy. Najskôr sa rozviedol so skladateľkou Ľubicou Čekovskou kvôli novej láske k Petre Molnárovej. Zobrali sa a majú spolu dvoch synov. Ich manželstvo približne po roku skončilo veľkým škandálom. Petra ho opustila počas toho, ako s ním čakala druhé dieťa.

Malachovský začiatkom tohto roka na sociálnej sieti zverejnil fotku, ktorá hovorila jasne, a to, že v jeho živote je ďalšia žena. „Vykročte tou správnou nohou do toho dvadsiatehotretieho," poprial ľuďom na Nový rok. Druhý záber zverejnil o mesiac, no neznámu do tváre neukázal. „Viem, že vieš, čo pre mňa znamenáš.. spriaznená duša," napísal k spomínanej fotke. Záhadnú blondínku sa podarilo rýchlo odhaliť, ide o dcéru Gizky Oňovej Scarlett.

Sväťo Malachovský je opäť šťastný. Zverejnil svoju novú lásku. Zdroj: Instagram svato_malachovsky