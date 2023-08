Obľúbená herečka Táňa Pauhofová je mama na plný úväzok, kedy jej robí radosť jej malá dcérka Míla, ktorá sa narodila minulý rok na jeseň. Túto novinku oznámila prostredníctvom sociálnej siete Instagram, kde zverejnila fotografiu so stručným popisom: „Milujem.“

A hoci herečka prežíva to najkrajšie životné obdobie, pred časom v programe 7 pádov Honzy Dědka prezradila, že musela vyhľadať pomoc psychoterapeuta. „Som učebnicový príklad pre psychoterapeuta, ale veľmi dobre spolupracujem. Najviac sme riešili to, aby som sa nesnažila odpovedať na všetko,“ povedala herečka o svojej fóbií z telefonovania, pričom ako píše PLUS 7 dní, Táňa nemá problém s komunikáciou, ale priamo so zdvíhaním telefonátov.

Hrdí rodičia Táňa Pauhofová a Jonatán Pastričák. Zdroj: Instagram Tá?a Pauhofová/Stana

Aby však sympatická ryšavka nemyslela len na svoju fóbiu, všetok voľný čas sa snaží tráviť so svojou dcérou Mílou, kedy najnovšie zverejnila ich spoločnú fotografiu z posledných letných dní. „Leto s mojou láskou ❤️,” napísala ku snímke, na ktorej zreteľne vidieť, ako jej dcéra v posledných mesiacoch poriadne vyrástla. Presvedčte sa sami!