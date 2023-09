Veronika Nízlová sa v novembri 2021 stala mamou, keď priviedla na svet dcérku Neu, ktorej otcom je o niekoľko mladší herec a spevák Matúš Kolárovský. Veronika bola kedysi štíhla ako prútik, no po pôrode sa toho veľa zmenilo, pričom jej na tých správnych miestach pribudlo pár kíl, no na ženskosti jej to rozhodne neubralo!

Twiinska sa rozhodla na svojej postave zapracovať, pričom jedným zo spúšťacích faktorov bola aj kritika od fanúšikov, ktorí mali poznámky práve na jej postavu. "Halooo, len aby ste vedeli, tento obleček pridáva objem a áno, nemám + 20 kíl panabeka. Len spevňujem, normálne sa mi zastavuje rozum, že musím pridávať takúto storku a nie som taká tučná sviňa," reagovala vtedy Veronika na svojom Instagrame.

Veronika Nízlová sa na festivale v Maďarsku predviedla s novým imidžom a vo vesmírnych nohaviciach. Zdroj: Instagram Veronika Nízlová

Najnovšie sa Twiinska pochválila fotkou v plavkách na dovolenke na Cypre, kde sa opaľuje pri bazéne. Veronika má na sebe oblečené ružové plavky, ktoré priťahujú pozornosť a pohľady miestnych mužov, ktorí môžu na nej oči nechať. Ako sa zdá, tvrdá drina a spevňovanie postavy už pomaly prináša zaslúžené ovocie!